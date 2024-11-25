  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Kayseri'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Kayseri'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kayseri'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 kilometrelik kuyruk oluştu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesi Niğde-Kayseri karayolunda tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın makaslaması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'nün Yeni Acil Ek Binası açıldı
ERÜ'nün Yeni Acil Ek Binası açıldı
ERÜ Tıp Fakültesi Yeni Acil Ek Binası'na 5 milyon TL'lik yatırım
ERÜ Tıp Fakültesi Yeni Acil Ek Binası'na 5 milyon TL'lik yatırım
Vali Çiçek jandarma aracında doğan bebeği ziyaret etti
Vali Çiçek jandarma aracında doğan bebeği ziyaret etti
Ulaşıma açılan mahalle sayısı 461'e yükseldi
Ulaşıma açılan mahalle sayısı 461'e yükseldi
Yaylada mahsur kalan çoban 24 saatte kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan çoban 24 saatte kurtarıldı
Kar ndeniyle ahırın çatısı çöktü: 17 hayvan telef oldu
Kar ndeniyle ahırın çatısı çöktü: 17 hayvan telef oldu