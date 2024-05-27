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Kayseri'de 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D.’nin (35) ilçede bir evde saklandığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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