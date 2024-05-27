Şehit kızından Başkan Metin'e anlamlı hediye

Bünyanlı Şehit Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy, Belediye Başkanı Selahattin Metin'e kalem hediye ettik.

Şehit kızından Başkan Metin'e anlamlı hediye
Kayseri GündemEditör

Bünyanlı Şehit Muzaffer Can Ersoy’un kızı Zeynep Ersoy, Belediye Başkanı Selahattin Metin’e kalem hediye ettik.

Şehit Muzaffer Can Ersoy’un kızı Zeynep Ersoy, Başkan Selahattin Metin’e "Yapacağınız güzel projelere imza atmanız dileğiyle" ifadelerini kullanarak kalem hediye etti. Başkan Metin de; "Vatanımızın umut ışığı olan değerli evlatlarımıza güzel bir gelecek oluşturmak, yaşanabilir bir Bünyan bırakmak ve sevgilerine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Kahraman şehidimizin bize emaneti olan değerli evladımıza anlamlı hediyesi için teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit kızından Başkan Metin'e anlamlı hediye
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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