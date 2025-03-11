Kayseri'de 38 şok uygulama: 6 bin 525 kişi sorgulandı
Kayseri'de yapılan 38 şok uygulamada toplam 6 bin 525 kişi sorgulanırken 11 aranan şahıs yakalandı, 5 şahıs hakkında toplam 54,05 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü toplam 45 ekip ve 150 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 38 şok uygulamada; 6 bin 525 kişi ve 2 bin 107 oto sorgusu yapıldı. 152 park bahçe kontrol edilerek 11 aranan şahıs yakalandı, 5 şahıs hakkında toplam 54,05 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 19 şahsa işlem yapıldı. Öte yandan 2 adet ruhsatsız silah ve 2 adet hacizli yakalamalı otomobil ele geçirildi.