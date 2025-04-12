Kayseri'de 392 adet tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından A.S. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalar neticesinde 392 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'de 392 adet tarihi eser ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler, A.S. isimli şahsı Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalar neticesinde; Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 367 adet sikke ve 25 adet tarihi obje olmak üzere toplam 392 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.S. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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