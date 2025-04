Annesini yağmaya teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri’de iddiaya göre D.O. isimli kadın oğlu V.E.O.’nun kendisine ‘yağma’ suçu işlediği gerekçesiyle polis çağırdı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından V.E.O. hakkında ‘yağma’dan dava açıldı. Duruşmaya müşteki D.O. ile oğlu tutuksuz sanık V.E.O. ve sanık avukatı katıldı. Mahkemede konuşan V.E.O., “Müşteki annem olur. Beraber yaşıyoruz. Ben çalışmıyorum.

Bende bipolar aktif bozukluk vardır. Hastayım. Ben anneme tehditvari bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Annemle aramızda bir kere daha böyle bir şey olmuştu. O zaman da mahkemelik olmuştuk. Sonrasında barışmıştık. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı parayı ne yaptığımı da bilmiyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum. Annemi seviyorum. Zaten şimdi de beraber yaşıyoruz. Onsuz yaşayamam” diye konuştu.

MÜŞTEKİ D.O.: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, BENİ KIZDIRDI POLİSİ ARADIM

Müşteki D.O. ise, “Sanık oğlum olur. Beni kızdırdı. Polisi aradım. Şeker ve tansiyon hastasıyım. O an öyle söyledim. Oğlum çoğu zaman evde oturur, psikolojisi bozuktur. Nadiren para istediği olur ama bana ‘seni öldürürüm’ demedi. Oğlum depresyon ilacı içiyor. ‘Para eden bir şey varsa satarım’ dedi. ‘Eşyaları götürecek diye’ öyle söyledim” dedi. ‘Gece vakti konutta yağma’ suçuyla yargılanan sanık hakkında mahkeme heyeti akıl hastalığı nedeniyle ceza ehliyeti olmayan sanığın cezaya yer olmadığına ve yüksek korunaklı hastanede tedavi görmesine karar verdi.