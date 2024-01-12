Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri'de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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  • 12.01.2024 20:11
  • Güncelleme: 12.01.2024 20:19
Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu 15. kilometrede meydana gelen kazada, kar yağışıyla beraber kayganlaşan yolda 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlardan yoldan kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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