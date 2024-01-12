Süper Ligin 20’nci haftasında oynanacak olan Galatasaray – Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanacak olan müsabakayı Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını

Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Oğuzhan Çakır yapacak. Atilla Karaoğlan Kayserispor’un bu sezon ilk kez maçını yönetecek.