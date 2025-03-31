Kayseri'de 8 operasyon kapsamında 9 şahıs tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 8 operasyon kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 9 şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, 669,96 gram narkotik madde, 52 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan, toplamda 8 operasyon kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı ve 9 şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.