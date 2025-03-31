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Kayseri'de Fetö terör operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Kayseri'de Fetö terör operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlileri tararınfan terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 8 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

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