Kayseri'de Fetö terör operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem yapıldı
Kayseri'de, polis ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlileri tararınfan terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 8 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.