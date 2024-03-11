Kayseri'de 9 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 6 DEAŞ, 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Kayseri'de 9 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 6 DEAŞ, 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 3 - 10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde yapılan operasyonla 6 şahıs yakalandı. FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm

tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

MHP'li Özdemir: 'Kayseri Cumhur İttifakı'nın medarı iftiharıdır'
MHP'li Özdemir: 'Kayseri Cumhur İttifakı'nın medarı iftiharıdır'
'Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı'
'Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı'
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı
Kültepe kazılarına Koreliler de katılacak
Kültepe kazılarına Koreliler de katılacak
İl Başkanı Fatih Üzüm: '17- 0'ı Cumhuriyet Meydanı'na yazdırırız'
İl Başkanı Fatih Üzüm: '17- 0'ı Cumhuriyet Meydanı'na yazdırırız'
Kayseri'de yabancı uyruklu 83 şahsa işlem yapıldı
Kayseri'de yabancı uyruklu 83 şahsa işlem yapıldı