Kayseri'de 924 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 01-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 924 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Kayseri Trafik Denetleme Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda 118 bin 429 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksiği veya kural ihlali tespit edilen 36 bin 004 araca Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanan veya 10 ceza puanını dolduran 449 sürücünün sürücü belgesine geçici el konulurken, 924 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırma veya Özendirme suçlarından gerçekleşen 170 olayda 266 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 7 kilo 670 gram uyuşturucu madde, 3 bin 857 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev ilgili komisyon kararı ile kapatılırken, 116 hırsızlık olayında şüpheli 128 şahıs da yakalandı.