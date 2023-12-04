Kayseri'de 959 araç trafikten men edildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 01-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 959 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Kayseri l Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından 01-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 111 bin 38 araç kontrol edildi. Çalışmalarda eksiği veya kural ihlali tespit edilen 41 bin 379 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Yapılan çalışmalarda alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 503 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 959 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi.