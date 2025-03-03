Başkanlar İstişare Toplantısı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk iş gününde Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanlarıyla birlikte yatırım değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Ramazan ayına özel olarak düzenlenen etkinlikler de ele alındı.

Başkanlar İstişare Toplantısı Yapıldı

Ülke genelinde örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle, 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayırarak, Türkiye’de ilk sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde gece gündüz demeden Kayseri için çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkanlık Toplantı Salonu’nda, Ramazan ayının ilk iş gününde, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen istişare toplantısına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Başkan Büyükkılıç, ulaşımdan turizme, sağlıktan eğitime, gastronomiden spora kadar birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kayseri'nin 16 ilçesinin ayırt etmeden hizmet ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, ortak aklı ön planda tutarak, ilçeler için projeler ve yatırımları hayata geçireceklerini ifade etti. 

Huzur içerisinde Ramazan ayının ruhuna yakışır çalışmalar da yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye başkanlarının katkılarıyla Kayseri’yi daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Haber Merkezi

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