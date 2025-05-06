Kayseri'de Aile Yılı'nda Aileler Yarışacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor A.Ş. tarafından 11 Mayıs 2025 Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde 2025 Aile Yılı ve Anneler Günü’ne özel etkinlik gerçekleştirilecek.

Saat 16.00’da gerçekleşecek etkinlikte ‘anne + baba, anne + baba + 1 çocuk ve anne + baba + 2 çocuk şeklinde yarışma kategorileri bulunurken, dereceye giren ailelere ise sürpriz hediyeler sunulacak.

Yarışmaya başvurular sadece 0 549 696 00 38 numaralı telefon üzerinden yapılırken, yarışmaya katılacak çocukların yaş aralığı 7-15 olması gerekiyor. Aile bireylerinin kimlik belgelerini beyan etmelerinin de zorunlu olduğu yarışmada detaylı bilgi için www.sporaskayseri.com.tr adresinden faydalanılabilecek.