Fetö'nün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarına büyük darbe
Kayseri'nin de dahil olduğu 47 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen geniş çaplı FETÖ operasyonunda, şüpheliler kripto haberleşme uygulamaları üzerinden yaptıkları toplantılar ve örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.
Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, bu güçlü adımla terör örgütünün gizli iletişim ve finansman ağına darbe vuruldu. Kayseri'nin de stratejik önemiyle, bölgedeki temizlik ve güvenlik güçlerinin kararlılığı devam ediyor.