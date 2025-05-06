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Fetö'nün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarına büyük darbe

Kayseri'nin de dahil olduğu 47 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen geniş çaplı FETÖ operasyonunda, şüpheliler kripto haberleşme uygulamaları üzerinden yaptıkları toplantılar ve örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.

Fetö'nün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarına büyük darbe

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, bu güçlü adımla terör örgütünün gizli iletişim ve finansman ağına darbe vuruldu. Kayseri'nin de stratejik önemiyle, bölgedeki temizlik ve güvenlik güçlerinin kararlılığı devam ediyor.

Haber Merkezi

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