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Kayseri'de Ak Partili başkan ve vekillerinden takdir toplayan iftar

Kayseri'de Ak Partili başkan ve milletvekilleri, Ramazan ayında iftarlarını kenar mahalle halkıyla yaparak büyük takdir topluyor.

Kayseri'de Ak Partili başkan ve vekillerinden takdir toplayan iftar

Konforlu restoranlar ve gösterişli zengin sofraları yerine, vekiller iftarlarını sobalı evlerde ve yer sofralarında gerçekleştiriyor. Bu samimi ve mütevazı iftarlar, halkın beğenisini kazanıyor.

Kayseri Ak Parti Milletvekilleri, iftarlarını kenar mahallelerde yaşayan vatandaşlarla birlikte yaparak, onların sofralarına misafir oluyor. Bu iftarlar, halkın gönlünde taht kurarken, vekillerin halkla iç içe olma çabaları da büyük takdir topluyor.

Haber Merkezi

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