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Kayseri'de amatör liglerde ahde vefa uygulaması sürüyor

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Kayseri Futbol İltemsilciliği 2024-2025 sezonunda Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Liginin isimlerini belirledi.

Kayseri'de amatör liglerde ahde vefa uygulaması sürüyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Kayseri Futbol İltemsilciliği 2024-2025 sezonunda Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Liginin isimlerini belirledi.

Kayseri’de her sezon oynanan futbol liglerine ahde vefa olarak Kayseri’de futbola hizmet vermiş isimlerini veren AmatörSporKulüpleri Federasyonu, başlayan üç lige verdiği isimleri açıkladı. Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu ve Futbol İlTemsilciliği yaptığı toplantı sonrasında Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi’nin bu sezon hangi isimle oynanacağını açıkladı. Buna göre; Süper U-18 Ligi uzun süre Kayserispor altyapısında görev yapan İbrahim Koltuk ismi ile oynanırken, U-18 Ligi eski Kayseri Futbol İlTemsilcilerinden Mustafa Korkmaz ismi ile oynanacak.

U-14 Ligi ise Kayseri’ye uzun süre antrenör olarak hizmet veren ve sayısız oyuncu yetiştiren Necati Karadağ ismi ile oynanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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