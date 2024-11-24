Kayseri'de amatör maçlara kar engeli

Kayseri’de kar yağışı nedeni ile bugün oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar bir sonraki haftaya ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle sahaların futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle 24 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalar iptal edilmiştir. İptal edilen müsabakalar ile ilgili karar hafta içi Futbol İl Tertip Komitesi tarafından açıklanacaktır. Gereği bilgilerinize sunulur" denildi.