Kayseri'de aranan şahıslara 73 personelle eş zamanlı operasyon

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyon ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 17 adreste 27 ekip ve 73 personel ile yapılan operasyonda kesinleşmiş hapis cezası olan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.