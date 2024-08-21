Kayseri'de aranan şahıslara geçit yok: 2 gözaltı

Kayseri polisi, toplamda 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri'de aranan şahıslara geçit yok: 2 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri polisi, toplamda 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası bulunan M.G.’nin (39) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen başka bir operasyonda ise; hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E.’yi (29) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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