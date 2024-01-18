Kayseri'de Aynen Devam
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Dr. Memduh Büyükkılıç yeniden aday gösterildi.
Kayseri gibi Ak Parti açısından riskli olmayan illerin bir çoğunda mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilirken, Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin gibi CHP'li belediyeler tarafından yönetilen illerde yoğunluklu bir çalışma süreci ortaya konacak.
Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmasıyla beraber, Kocasinan, Melikgazi ve Talas Merkez ilçelerinde de aynı belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyor.