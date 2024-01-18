Kazım Yücel: '10 kişiden 8'i Kazım Yücel'i tanıyorum diyor'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kayseri’de değişimin olması için tabanda ittifakı kesinlikle sağlayacaklarını söyledi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel; gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti’nin genel seçimlerdeki milletvekili tablosunu değerlendiren Yücel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in listede hata yaptığını söylediğini belirtti. Yücel, "2023 seçimlerinde belediye meclis üyeliğinden istifa edip etmeme kararını partimin bütün organları ile istişare edip almıştım. Milletvekili tablosu kamuoyunun ve şahsımın beklediği gibi gelmedi. Bu siyaset. Bazen görev verilir, bazen görev verilmeme gerekçeleri olur. Bununla ilgili seçimde yine çalıştım. Daha sonra genel başkanımızla bir araya geldim ve beklenen tablonun olmadığını söyledim. Genel başkanımız listelerde hata yaptığını söyledi. Temayülden sonucun böyle geldiğini söyledi. Kendilerinin de gerekçeleri olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı adaylığımda elimi kaldıracağını söylemişti. Bu da bir ödüllendirmedir. Kayseri’de ciddi oy alacağımızı söyledi. “Sonuç ne olur bilemem ama en başarılı isim siz duruyorsunuz” dedi. İnsanların arasına girdiğimizde 10 kişiden 8’i “ben Kazım Yücel’i tanıyorum” diyor" ifadelerini kullandı.

"Tabanda ittifakı kesin sağlayacağız"

Kayseri’de değişim için tabanda ittifakı sağlayacaklarını kaydeden Yücel, "Bizim hizmetimizi göstermemiz lazım. Kayseri’de bir ittifak var, Kazım Yücel belediye başkanı değil. Burada kişiye oy veriliyor. Bu kişi seçildiği zaman kişi hizmet edecek. Onun ön görüleri daha kıymetli olacak. Bu anlamda CHP yerel seçimlerde bizim istediğimiz tabloyu sağlayamadı. Bizde alamamışız demek ki. Onun için genel başkanımız yerel seçimlerde taban oyunu görmek için “biz aday çıkartacağız” dedi. Genel başkanları İYİ Parti ile ittifak olmasa bile onların kazanacak adayları olursa aday çıkartmayacaklarını söylediler. Herkes bizim söylemimiz üzerinden yol yürüyor ama onlarında söylemleri var. Bu hassasiyete asgari dikkat edeceklerine inanıyorum. Kayseri’de CHP’li kardeşlerimizle benim yakınlığımı kimseden saklamıyorum. Cumhuriyetçilik ve Atatürk denildiğinde ortak asgari müşterekte hiçbir farkımız olmadığına inanıyorum. Bu şehirde bir değişim olacaksa onların bir desteği, bir katkısı mutlaka olmalı. Genel başkan yardımcıları da bu konuda net. Kayseri tabanında bu ittifak bırakın sadece CHP’yi, MHP’nin tabanında tanıdığım, muhabbet ettiğim, baklava yediğim gençler Kazım ağabeyleri için bir oy kullanırken tereddüt etmeyecekleri kadar ülkücüyüm. Milliyetçilik bizim hayat felsefemiz. Bu şehirde Cumhuriyeti ile Atatürk’ü ile sınırları ile bayrağı ile dini ile sorunu olmayan herkes benim kardeşim. Teröre el uzatmamış olsun hepsi benim kardeşim. Onun için tabanda biz ittifakı kesin sağlayacağız" diye konuştu.

"AK Parti’den de teklif aldım"

Siyasi hayatında çeşitli partilerden teklif aldığını kaydeden Yücel, bu partilerin arasında AK Parti’nin de olduğunu belirterek, "Ben MHP’de konuştuğum zaman farklı partilerden teklifler aldım. İYİ Parti’ye zorunlu geçiş yaptım. O dönemde Cumhur İttifakı ile birleşkesi benim rahatsız olduğum konuydu. Ayrılmıştım ama ısrarla teklif ettiler ve geçiş oldu. Oradayken de çok teklif aldım. Cumhur İttifakı kanadından da teklif aldım. Teklif başarılı insana yapılır. AK Parti’den de teklif aldım. MHP’dekilerin hepsi benim kardeşim. Yolda görsem saygı duyarım. Biz bunları şehrimizde vatan hainliği diye yapmıyoruz ki, hizmet için yapıyoruz. Biz siyaset yapıyoruz, burada düşmanlık üretmiyoruz ki. Bu tabanı tabanda birleştiremiyorsam bu benim eksikliğim olur. Beni arayan arkadaşlarım "sana çalışıyorum" diyor. Saadet Partili de bunu söylüyor" dedi.

"Seçmenimden aldığım oy ile parti değiştirme düşüncesine kapılamam"

İYİ Parti’deki istifaları değerlendiren İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, başkan seçilmesi durumunda böyle bir durumun yaşanmayacağını kaydederek, "Beni kendi partisinde görmek isteyenler oldu ama ben seçmenimden aldığım oy ile asla bu düşünceye kapılamam. Bu ahlaki değil. Parti tamamen yok olur. Belki o zaman Kayseri’ye hizmet için düşünürsünüz. Ben bu partinin oylarıyla ve Kazım Yücel’in kimliği ile sahaya çıkmışım. O görevi o sürede tamamlarım. Geçen belediye başkanlarımız ve milletvekilleri istifa edip yapmaları uygun olurdu" şeklinde konuştu.