Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde 437 acemi kasap kendini yaralayarak hastanelik oldu.

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı.

Diğer yandan açıklanan verilere göre Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde 437 acemi kasap kendini yaralayarak, hastanelik oldu.