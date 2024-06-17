  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu

Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde 437 acemi kasap kendini yaralayarak hastanelik oldu.

Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde 437 acemi kasap kendini yaralayarak hastanelik oldu.

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı.

Diğer yandan açıklanan verilere göre Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde 437 acemi kasap kendini yaralayarak, hastanelik oldu.

Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu
Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

FETÖ'den aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
FETÖ'den aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu
Kayseri'de bayramın ilk günü 437 acemi kasap hastanelik oldu
Kurban bayramı kapsamında 8 bin 190 araç ve sürücü denetlendi
Kurban bayramı kapsamında 8 bin 190 araç ve sürücü denetlendi
Kaçan kurbanlık gübre çukuruna saplandı
Kaçan kurbanlık gübre çukuruna saplandı
Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Baltayla saldırılan Atatürk Anıtı rotujlandı
Baltayla saldırılan Atatürk Anıtı rotujlandı