Kayseri'de bekar evinde çifte cinayet

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Silahın da kullanıldığı kavgada Muhammed Alhalaf ve Ahmet Alhalaf, silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Ölen şahısların cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri de olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.