Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı
Kayseri'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşmeye başlarken beklenen kar yağışı da etkisini göstermeye başladı.
- 12.01.2024 20:23
- Güncelleme: 12.01.2024 20:23
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de kar yağışının etkili olacağı bilgisi verilmişti. Beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Ekipler, sürücüler ve yayaların olumsuzluk yaşamaması adına harekete geçmeye başladı.
1ha
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