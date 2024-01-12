Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı

 Kayseri'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşmeye başlarken beklenen kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. 

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  • 12.01.2024 20:23
  • Güncelleme: 12.01.2024 20:23
Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de kar yağışının etkili olacağı bilgisi verilmişti. Beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Ekipler, sürücüler ve yayaların olumsuzluk yaşamaması adına harekete geçmeye başladı.

1ha

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