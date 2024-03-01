Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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