Kayseri’de Bilim ve Spora Modern Ulaşım Çözümleri

Türkiye’nin en büyük bisiklet paylaşım sistemlerinden biri olan Kaybis, kent genelinde 91 istasyon ve yaklaşık bin adet bisikletle hizmet veriyor. Sistem, teknolojik yenilikler ve düzenli bakım ile kullanıcı dostu hale getirilmeye devam ediyor.

Bilim ve eğitim çalışmalarını toplumla buluşturmak amacıyla kurulan Kayseri Bilim Merkezi’ne ulaşımı desteklemek üzere, Kaybis Kayseri Bilim Merkezi ile entegre edildi. Bu sayede vatandaşlar, bilime ulaşımı hem konforlu hem de çevreci bir yöntem olan bisikletle sağlayabiliyor.

Ayrıca, kentte spor ve sporcu dostu yatırımlar da sürüyor. Argıncık Amatör Spor Tesisleri gibi lokasyonlara yapılan yeni bisiklet istasyonları, spor kulüpleri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, bu gelişmelerin spora ve sporcunun yanında olan projeler olduğunu belirtti.

Ulaşım ve spor alanında gerçekleştirilen bu çalışmalar, kentte sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor.