'Kültepe'den Fısıldayan Ezgiler' Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güzel Sanatlar Fakültesi Müsevver Askeroğlu Konser Salonu’nda gerçekleşen programda; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, fakülte dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç, ve Kapadokya - Kültepe - Koramaz Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu gibi önemli isimler, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Fatih Altun, Kültepe kazılarına ve bölgedeki medeniyetlere verdiği önemi dile getirerek, “Burada yaşananlar, Anadolu medeniyetinin kalbinde yer alıyor. Bu kazı çalışmaları, Anadolu’nun kültürel zenginliğinin ortaya çıkarılmasında büyük öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oya Levendoğlu ise, Kültepe’nin binlerce yıl öncesine dayanan köklü tarihine vurgu yaparak, “Buraya geldiğimizde, Anadolu'nun uluslararası ticaret açısından önemli merkezlerinden biri olan Kültepe’yi yakından hissediyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin edilmesine öncülük eden Kapadokya - Kültepe - Koramaz Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine ilişkin bilgi verdi.

Konferans kısmında ilk olarak Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, güncel kazı çalışmaları, ortaya çıkan tabletler ve bölgenin tarihi önemini gözler önüne serdi. Sonrasında yazar Oğuz Elbaş, “Hatti Dünyası’nda Müzik Kültürü” başlıklı sunumu ile bölgenin tarihî müzik anlayışına ışık tuttu.

Program, Tunahan Alan ve Duygu Güvener’in özgün sunumlarıyla gerçekleşen açıklamalı müzik dinletisi ile sona erdi. Katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından etkinlik tamamlandı.

Tarih ve müzikseverleri bir araya getiren bu etkinlik, Anadolu'nun kadim mirasını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.