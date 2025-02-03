Kayseri'de bir ayda 18 Fetö mensubu yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 18'i Fetöcü olmak üzere 36 kişi yakalandı.

Kayseri'de bir ayda 18 Fetö mensubu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 aylık çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 15, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 18 şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

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