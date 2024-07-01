Kayseri'de bir ayda değişik suçlardan 292 kişiyi tutukladı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 983 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 738 şahıs yakalanırken, 292 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 2 şahsa adlı işlem yapılırken, Kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye ise toplamda 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı. 123 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 124 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 47 kişi ise adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olduğu olduğu tespit edilen 8 milyon 465 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek sahiplerine tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan narkotik operasyonlarında 6 kilo 991,97 gram narkotik madde ve 8 adet hassas terazi ele geçirildi, olaya ilişkin 118 şahıs şüpheli yakalanırken 44 kişi ise tutuklandı.

Terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında 573 bin 400 dal makaron, 2 bin 935 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 594 kilogram kaçak tütün, 274 paket kaçak sigara, bin 752 litre etil alkol, toplam değeri 525 bin lira olan 4 adet imzalattırılmış boş senet de ele geçirilirken, aranan şahıslar kapsamında 5 kişi yakalandı.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 20 olay kapsamında 55 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adlı makamlara sevk edildi. Yapılan aramalarda 106 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet ruhsatsız tüfek, 32 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kapsam dışı bıçak, bin 2 bin 194 adet fişek de ele geçirildi.