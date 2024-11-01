Kayseri'de bir aylık asayiş operasyonunda 313 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerince ekim ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 78 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 16 şahıs tutuklandı. 5 adet change yapılmış araç, 6 adet çalıntı oto, 9 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 4 bin 350 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 4 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 4 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 15 şahsa 97 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. Aranan şahıslar kapsamında da toplam 928 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 880 kişi yakalandı, 313 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan yapılan aramalarda 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 488 adet fişek ele geçirildi.