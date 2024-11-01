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  • Kayserispor, Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor

Kayserispor, Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor

Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar evinde mağlup olmadığı Adana Demirspor karşısında bir kez daha kazanmak istiyor.

Kayserispor, Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, Süper Lig’de bugüne kadar evinde mağlup olmadığı Adana Demirspor karşısında bir kez daha kazanmak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu sezon evinde henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puana imza atmanın peşinde. Adana Demirspor’la ligde oynadığı 12 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 7 beraberlik alan Kayseri temsilcisi, rakibine karşı sahasında ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son 4 mücadelede sahadan beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan maçlar şöyle:

1973/1974 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 0

1973/1974 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0

1979/1980 Adana Demirspor: 2 - Kayserispor: 0

1979/1980 Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

2021/2022 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2021/2022 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 1

2022/2023 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2

2022/2023 Adana Demirspor: 5 - Kayserispor: 3

2023/2024 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2023/2024 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0

İHA
Kayseri Gündem

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