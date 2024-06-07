Kayseri'de bir ilk: Spor Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kayseri Merkezine çok yakın, Kartal Bulvarı üzeri, Dört Ayaklı Kumbet yanında bulunan Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde bu yıl ilk defa Spor Proje Okulu açılıyor.

Bu yıl spor sınavı ile öğrenci alımına başlayacak olan Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Müdürü Metin Göğebakan Kayseri’de açılan ilk Spor Proje AİHL Okulu için şunları söyledi:

"Somuncubaba AİHL bünyesinde Kayseri merkezde ilk defa Spor Proje Okulu açıldı. 8.sınıftan 9. Sınıfa geçen LGS’ye giren erkek öğrenciler arasından Temmuz ayının başında yetenek sınavıyla 30 öğrenci alınacaktır. Okulumuz Spor Proje bölümüne alınacak öğrencilerin sıralamasında ortaokul başarı puanının %30’u, yetenek (parkur) sınavının % 70’i baz alınacaktır. Milli sporcu kontenjanı da mevcuttur. Sporcu ve kulüp geçmişi olanlar da dikkate alınacaktır. Bu konuda detaylı bilgi okul müdürlüğünden alınabilir. Temmuzun ilk haftası yapılacak parkur sınavında minderden atlama, koşu, düz takla, mekik koşusu, basketbol topuyla slalom, üstten-alttan geçiş, voleybol topuyla duvarda pas, sıçrama etabı vb. gibi istasyonlarımızda sınavımızı tamamlayacağız. Spor proje okulumuzdan mezun olanlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine alma hakkına sahip olacaktır. Sporun herhangi bir dalında yetenekli öğrencilerimizi müracaat için okulumuza bekliyoruz."

Aynı zamanda bu Spor Proje Okulunda yetiştirileecek sporcu öğrencilerin milli ve manevi değerlerle birlikte ahlaklı, edepli, terbiyeli bireyler olarak topluma kazandırmanın birinci öncelikleri olduğunu belirten Okul Müdürü Göğebakan, 2024-2025 Anadolu İmam Hatip Lisesi Bölümünde yerel yerleştirme ile 170 öğrenci kontenjanları bulunduğunu ve okulun fiziki imkânları ve alanında deneyimli öğretmenlerden oluşan kadrolarının da hazır olduğunu ifade etti.