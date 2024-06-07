Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; Melikgazi ilçesinde bir evin bahçesindeki 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi 1 saat süren çalışma ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde müstakil bir evin bahçesinde bulunan 20 metre derinlikteki kuyuya yavru bir kedinin düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Kuyuda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma ile kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı; 17 istasyon, 57 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.