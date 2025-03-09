kayseri'de bir Lale Devri esintisi: Hasinli Cami

Hasinli Camii, Kayseri il merkezinde, Hasinli mahallesinde eski Demir sokak’ta yer almaktadır. Cami, harim giriş kapısı üzerinde bulunan tek satırlık iki mısralı inşa kitabesine göre H.1126/M.1714 yılında Ürgüplü Derviş Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Caminin Ak Hâtun adında bir kadın tarafından H.1201/M.1786 yılında tamir ettirildiği belirtilmektedir. Ak Hâtun caminin vakfiyesini düzenleyen zatın neslindendir. Bunun yanı sıra

caminin tamirini gösteren bir kitabenin mevcudiyeti yayınlarda geçmektedir.

Hasinli Camii taş süsleme özellikleri ile Lâle Devri üslubunu Anadolu’da yansıtan en dikkat çekici örneklerden birisidir. Caminin giriş kapısında, kuzey cephedeki mihrabiye nişlerinin kemerlerinde ve mihrap kemerinin iki yanında ve minberinde karşılaştığımız vazolu çiçek buketleri Lâle Devri için çok karakteristik kompozisyonlardır. Buna karşın bu tarz süslemelerin daha önceleri de Osmanlı sanatı içerisinde kullanıldığı görülmektedir.

Kayseri Hasinli Camii bünyesinde dönem özelliklerini aksettiren taş süslemeler barındırmaktadır. Bu süslemelerin yapının kuzey cephesindeki mihrabiye ve pencerelerde, giriş kapısında, mihrabında ve minberinde yoğun bir şekilde işlenmiş olması ayrıca önem arz etmektedir. Bu durum Lâle Devri yıllarında dönemin başkenti İstanbul’daki sanat anlayışının taşradaki bazı sanatçılar tarafından takip edildiğini ve Anadolu kentlerinde inşa edilen çağdaşörneklerde bu anlayışın uygulanmaya çalışıldığını göstermektedir.