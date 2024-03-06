Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü

Kayseri'de üçüncü ve son cemrenin toprağa düştüğü gün kar yağdı.

Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de üçüncü ve son cemrenin toprağa düştüğü gün kar yağdı.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin üçüncü ve sonuncusu bugün toprağa düştü. Kayseri’de hava sıcaklıklarının gece saatlerinde düşmesi ile kentin yüksek kesimdeki mahalleleri ise güne kar ile başladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü Kayseri genelinde beklenen yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" uyarısı yapılmıştı.

Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
Kayseri'de cemre ile birlikte kar da düştü
İHA
Kayseri Gündem

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