Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Teşkilatı'nca 'Önce Türkiye, Önce Kayseri' temalı istişare toplantısı gerçekleştirildi

Hiçbir şüphemiz yoktur ki 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde de sizin iradeniz, Cumhur İttifakı’nı 16 ilçemiz ve büyükşehirde hâkim kılacaktır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği, ‘Önce Türkiye, Önce Kayseri’ temalı istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, siyasi partilerin il başkan yardımcıları/ilçe başkanları, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Muzaffer Pala ve sendika temsilcileri katıldı.

Hakkın temsili ve muhafaza edilmesi noktasında Kamu-Sen Konfederasyonu’nun ülkede öne çıkan önemli sivil toplum kuruluşları arasında olduğunu ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, “Sizler aynı zamanda siyasi gündeme de, ülkeyi yöneten kesime de yakın olan, önemli fikirler sunan çalışmalarınızla ve çözüm önerilerinin neler olabileceği hususundaki faaliyetlerinizle değerli yol haritaları çizen bir kuruluşsunuz. Varlığınız daima bizlere güç veriyor, haklı mücadelelerinizde sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli başta olmak üzere daima yanınızda olacağımıza ve bu anlamda sizlere layık olmak için daima mücadele verdiğimizi bilmenizi isterim. Hiçbir şüphemiz yoktur ki 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde de sizin iradeniz, Cumhur İttifakı’nı 16 ilçemiz ve büyükşehirde hâkim kılacaktır. Samimiyetimiz açıktır, sizlerin dualarınızı aldıkça, desteğinizi gördükçe bizlerin de çalışma azmi ve şevki de giderek artmaktadır” şeklinde konuştu.

Memurların kazanımlarının temelinde Kamu-Sen’in mücadelesinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Güney, “Türkiye Kamu-Sen, kuruluşundan beri teslim olmadan, satmadan ve satılmadan, yanlışa da doğru demeden dik duruşun ve haklının yanında olmanın sembolüdür. Bir sendikanın ötesi, bir sivil toplum kuruluşundan fazlası ve bir aydınlanma hareketi, milli ve manevi değerlerimizin kalesi ve memurlarımızın tek dayanak noktası olan Türkiye Kamu-Sen’in bir neferi olmaktan, sizlerin dava arkadaşı olmaktan onur ve şeref duyuyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan Başkan Büyükkılıç da birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Bir kaygısı, sevdası olan ve bir eğitim müessesi olma anlayışı içerisinde bizleri bir araya getiren Kamu-Sen, bizim için de çok önemli ve anlamlıdır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’nun vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin ilelebet muhafazası ve yarınlara mukaddes bir şekilde ulaşılması kapsamında devlet görevini ifa eden bir kuruluş olduğunu söyleyen Kamu-Sen İl Başkanı Muzaffer Pala, “Kuruluşumuzun üzerinden geçen 32 yıllık mazimizle Türk devletine, Türk milletine hizmet etmenin de haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.