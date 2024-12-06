Kayseri'de çevre felaketi tehditi: Kızılırmak'a sıvılaştırılmış hayvan dışkıları boşaltılıyor!

Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’ndeki bazı ahırlardan Kızılırmak’a sıvılaştırılmış hayvan dışkıları boşaltıldığı iddia ediliyor. Tarihi Tekgöz Köprüsü çevresinde biriken dışkılar, çevre ve su kaynakları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hayvan dışkılarının nehire karışması su kirliliği riskini artırırken, bölgede yoğun bir kötü koku oluştuğu da belirtiliyor. Yetkililerden bir an önce harekete geçerek bu durumun önüne geçmeleri bekleniyor.

‘KIZILIRMAK’

Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın yaklaşık 128 km.lik bölümü Kayseri İl sınırları içinde akıyor. İle kuzeybatıda Ebülhayır köyü yakınlarında giren Kızılırmak, bir süre kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda aktıktan sonra, yine kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunu alan ırmak, Kuşçu Kasabası önünde kuzeye doğru bir dirsek yapıp, kasabayı çevreler ve yine doğu-batı doğrultusunu alır. Kızılırmak bir süre aynı yönde aktıktan sonra kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunu alarak Bahçe Köyü’nün güneybatısında il sınırları dışına çıkar. Kızılırmak’ın il sınırları içindeki ortalama yıllık akımı, il merkezinin 30 km. kuzeybatısındaki Yemliha Kasabası'nda yapılan ölçümlere göre 63990 m3/sn’dir.