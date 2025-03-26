Kayseri'de CHP'li Avukatlardan Baro'ya protesto
Kayseri'de bir grup CHP'li avukatlar, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanmasına karşı baronun sessiz kalmasını eleştirerek Baro önünde basın açıklaması yaptılar.
Kayseri'de bir grup avukat, Kayseri Barosu'nu ülkedeki hukuksuzluklara karşı duyarsız kalmakla eleştirerek baro önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Baro önünde toplanan avukatlar, yaptıkları açıklamalarda Kayseri Barosu'nun hukuksuzluklara yeterince tepki vermediğini savundu.
Protesto, avukatların baroya yürüyüp alkışlarla destek vermesiyle devam etti. Özellikle CHP'li avukatlar, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanmasına karşı baronun sessiz kalmasını eleştirdi. Protesto, herhangi bir olaya mahal vermeden sona erdi.