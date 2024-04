Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda çocuklar bayramlarını coşku ile kutladı.

Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Programda öğrenciler, halk oyunları ve gösteriler sergileyerek bayramlarını coşkuyla kutladı. Programda konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Türk Milleti tarih boyunca hep bağımsızlığına düşkün bir millet olmuş ve her daim bağımsız kalmayı bilmiştir. Şu an yaşadığımız bu güzel vatan toprakları ve kadim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu bağımsızlığın en güzel ve şerefli başyapıtları arasında yerini almıştır. Milletimiz 1. Dünya Savaşı’nda bağımsızlık mücadelesine Çanakkale’de ve daha birçok cephede başlamış ve sonrasında da “Hür yaşamalı vatan” diyerek Kurtuluş Savaşı’nı vermiştir. İşte bu Aziz milletin kurtuluşunun en önemli dönüm noktalarından biri de hiç kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması olmuştur. Meclis demek millet iradesi demektir, millet iradesi demek ise milletin kendi kendisini idare ederek tam bağımsızlığını tescillemesi demektir. İşte 23 Nisan 1920’de kurulan yüce meclisimiz millet iradesinin tek yürek olarak tecelli ettiği, her kesimden, her görüşten, her bakış açısından insanımızın temsil edildiği yer olması bakımından oldukça önemli ve değerlidir” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduğumuz bir 23 Nisan’ı daha huzurun şehri Kayseri’de hep beraber kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyada ilk ve tek olarak çocuklara armağan ettiği bu bayramı adına ve manasına yakışır şekilde Kayseri’de kutlanıyor. Çocuklarımız gerçekten çok coşkulu bir şekilde kutladılar. Ben öğretmenlerimize, çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize, okul idaresine ve ailelere çok teşekkür ediyorum. Kayseri huzurun şehri, güzelliğin şehri ve bu huzurun şehrinde hem bayramlar da bir farklı oluyor hem de bu tür milli günler gerçekten anlamına uygun olarak kutlanıyor ve herkesin gönlünde bugün ay-yıldız olarak yaşam devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever Osman Ulubaş, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Program protokol üyelerinin öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.