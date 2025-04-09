Kayseri'de çocuklar için yeni bir ortam: Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu

Kütüphanenin oyun alanları, kitap köşeleri ve müzik sistemleri, çocukların keyifli vakit geçirmesine olanak tanırken, aileler de çocuklarının eğlenceli bir ortamda zaman geçirdiği için memnuniyet duyuyor. Velilerden Şükran Uzun, “Çocuklar evde zaman geçireceğine burada eğlenmeleri daha mantıklı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek kütüphaneden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Şehir Dışından Gelen Ailelere Kolaylık

Kütüphaneye şehir dışından gelen Selma Eser ise, “Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Sosyal çevremiz olmadığı için burası oldukça iyi bir etkinlik” diyerek, kütüphanenin kendilerine kattığı olumlu deneyimi aktarıyor. Çocukları burada vakit geçirdikten sonra evde de mutlu olduğunu belirtiyor.

Zeka Gelişimine Destek

Alican Patat adlı bir diğer veli, “Kütüphane, çocuklarımızın zekâ gelişiminde büyük katkılarda bulunuyor. Haftada üç kez geliyoruz ve çok mutluyuz” şeklinde görüşlerini paylaşıyor. Çocuklar için tasarlanan bu alanın sadece oyun oynamaktan öte, bilgi edinme ve sosyal gelişime de katkı sağladığını sözlerine ekliyor.

Miniklerin Sesleri

Kütüphanede öğrenme fırsatlarını değerlendiren çocuklardan biri de Turan. “Oyunlar oynuyorum. Resim yapıyorum. Kütüphanemizi çok seviyorum” diyerek buradaki mutluluğunu ifade ediyor.

Kayseri’deki bu yeni sosyal merkez, doğru bir yaklaşım ve etkinlikler ile hem çocukların hem de ailelerin yaşam kalitesine katkıda bulunurken, bölgedeki sosyal hayatın da zenginleşmesini sağlıyor.