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Ümit Özdağ, Kayseri Olaylarının azmettiricisi olarak iddianameye girdi

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hazırlanan iddianamesinde Kayseri'de 30 Haziran 2024 tarihinde bir Suriyelinin 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla çıkan olaylarda protestocuların Özdağ'ın paylaşımlarından etkilendikleri belirtilerek Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

Ümit Özdağ, Kayseri Olaylarının azmettiricisi olarak iddianameye girdi

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklu kalmasının 77’inci gününde iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Özdağ için hazırlanan iddianamede Kayseri'de 30 Haziran 2024 tarihinde bir Suriyelinin 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla çıkan olaylarda protestocuların Özdağ’ın paylaşımlarından etkilendikleri belirtilerek Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

Haber Merkezi

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