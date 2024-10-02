Kayseri'de 'Direnişe Selam, Siyonizme Lanet' yürüyüşü yapılacak
Bir yılı dolduran İsrail katliamlarını protesto etmek ve 365. gününde Filistin Direnişine destek olmak için 5 Ekim Cumartesi günü saat:13.00'de bir yürüyüş düzenlendi.
Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Emirgan Parkı önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.
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Kayseri'de 'Direnişe Selam, Siyonizme Lanet' yürüyüşü yapılacak
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