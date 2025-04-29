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Kayseri MTTB 'Mavi Gözyaşı Doğu Türkistan' Konferansı ve Sergisi Gerçekleştirdi

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri İl Başkanlığı organizasyonunda, Kayseri Üniversitesi Benim Kariyerim Topluluğu işbirliğiyle, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda önemli bir etkinlik düzenlendi.

Kayseri MTTB 'Mavi Gözyaşı Doğu Türkistan' Konferansı ve Sergisi Gerçekleştirdi

Kul Ahmet Cantürk hocanın konuşmalarıyla gerçekleşen "Mavi Gözyaşı Doğu Türkistan" adlı konferans ve ardından açılan sergi, katılımcılara Doğu Türkistan’ın gerçeklerini ve yaşananları anlatma amacı güttü.

 Bu anlamlı etkinlik, bölgedeki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, milli bilinç ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Haber Merkezi

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