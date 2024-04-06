Kayseri'de drone ve radar destekli trafik denetimi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ramazan bayramı trafik tedbirleri kapsamında radar ve drone destekli denetim yapıldı. Öte yandan yaşam tünelinde sürücü ve yolculara trafik kazaları izletilerek bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ramazan bayramı trafik tedbirleri kapsamında olası trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla radar ve drone denetimleri etkin bir şekilde devam ediyor.
Öte yandan Ankara uygulama noktasında yaşam tünelinde sürücü ve yolculara, mobese kameralarına yansıyan ve kural ihlalinden kaynaklı trafik kazaları izletilerek bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.