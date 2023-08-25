Kayseri'de düzensiz göçmenlere operasyon

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen düzensiz göçmenler yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması yapıldı. Eş zamanlı olarak yapılan uygulamada yurda illegal yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 14 kişi tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahıslar ekipler tarafından geri gönderme merkezi müdürlüğüne teslim edildi.