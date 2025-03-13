Kayseri'de Elektrikli Araçlar İçin Önemli Proje: KESOB'un Tamir ve Eğitim Merkezi

Projenin, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Odakır, “Bu merkez sayesinde elektrikli ve hibrit araçların gerekli bakım hizmetlerini artık Kayseri’de verebileceğiz. Böylece, bu araçların arızalarının giderilmesi ve bakım işlemleri için başka illere gitme zorunluluğu sona erecek” dedi.

Eğitim Süreçleriyle Nitelikli İş Gücü Yetişiyor

Merkezde, teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunulacağı belirtilirken, sektörde hali hazırda çalışan kişilerin de eğitim programlarına katılabileceği vurgulandı. Mezun olan öğrencilere onaylı sertifikalar verileceğini kaydeden Odakır, eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından destekleneceğini söyledi.

Proje Ortakları İle İşbirliği

Proje, Oto Sanatkarlar Odası ve Oto Servisleri Sanayi Sitesi Kooperatifi gibi önemli ortaklarla destekleniyor. Bu kuruluşlar, projenin başarısına katkıda bulunacak. Ayrıca, genç işsizler ve genç kadınlar için istihdam yaratma hedefi de bulunuyor.

Hedef, Kaliteli Hizmet Sunmak

Odakır, projenin sunduğu fırsatları ve heyecanı paylaşarak, Kayseri’nin bu merkeze sahip çıkacağına inandığını ifade etti. Elektrikli araçlarla ilgili yapmakta oldukları yazışmalara dikkat çeken Odakır, TOGG, Toyota ve BYD gibi firmalardan olumlu geri dönüşler almayı beklediklerini belirtti.

KESOB’un bu projeyle şehirde önemli bir soruna kalıcı bir çözüm sunmayı hedeflediği belirtilirken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.