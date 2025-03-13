  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Elektrikli Araçlar İçin Önemli Proje: KESOB'un Tamir ve Eğitim Merkezi

Kayseri'de Elektrikli Araçlar İçin Önemli Proje: KESOB'un Tamir ve Eğitim Merkezi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), 13 milyon TL bütçeli ve P hibe destekli Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi projesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'de ve çevre illerdeki elektrikli ve hibrit araçların bakım ve onarım ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Kayseri'de Elektrikli Araçlar İçin Önemli Proje: KESOB'un Tamir ve Eğitim Merkezi

Projenin, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Odakır, “Bu merkez sayesinde elektrikli ve hibrit araçların gerekli bakım hizmetlerini artık Kayseri’de verebileceğiz. Böylece, bu araçların arızalarının giderilmesi ve bakım işlemleri için başka illere gitme zorunluluğu sona erecek” dedi.

Eğitim Süreçleriyle Nitelikli İş Gücü Yetişiyor

Merkezde, teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunulacağı belirtilirken, sektörde hali hazırda çalışan kişilerin de eğitim programlarına katılabileceği vurgulandı. Mezun olan öğrencilere onaylı sertifikalar verileceğini kaydeden Odakır, eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından destekleneceğini söyledi.

Proje Ortakları İle İşbirliği

Proje, Oto Sanatkarlar Odası ve Oto Servisleri Sanayi Sitesi Kooperatifi gibi önemli ortaklarla destekleniyor. Bu kuruluşlar, projenin başarısına katkıda bulunacak. Ayrıca, genç işsizler ve genç kadınlar için istihdam yaratma hedefi de bulunuyor.

Hedef, Kaliteli Hizmet Sunmak

Odakır, projenin sunduğu fırsatları ve heyecanı paylaşarak, Kayseri’nin bu merkeze sahip çıkacağına inandığını ifade etti. Elektrikli araçlarla ilgili yapmakta oldukları yazışmalara dikkat çeken Odakır, TOGG, Toyota ve BYD gibi firmalardan olumlu geri dönüşler almayı beklediklerini belirtti.

KESOB’un bu projeyle şehirde önemli bir soruna kalıcı bir çözüm sunmayı hedeflediği belirtilirken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye'nin yaşlı istatistikleri açıklandı: Maalesef yaşlanıyoruz
Türkiye'nin yaşlı istatistikleri açıklandı: Maalesef yaşlanıyoruz
Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti
Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti
Gaziantep FK – Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek
Gaziantep FK – Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek
Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem
Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem
'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'
'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'
10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!