  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

2024 TUİK verilerine göre, Türkiye'de ve Kayseri'de en çok kullanılan isimler ve soy isimler belli oldu. Türkiye geneli sıralamasına göre Kayseri'de olan farklılıklar. İşte ayrıntılar...

Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

2024 TUİK verilerine göre, Kayseri'de en çok tercih edilen erkek isimleri arasında Mustafa, Mehmet, Ahmet, Ali, Yusuf ve Murat öne çıkıyor. 

Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

Kadın isimlerinde ise Fatma, Hatice, Ayşe, Zeynep, Emine ve Elif gibi isimler popülerlik kazanmış durumda.

Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

Tüm Türkiye genelinde ise erkek isimlerinde sıralama biraz farklılık gösteriyor. Türkiye’de en yaygın erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan ve Murat olarak belirlenmişken, kadın isimlerinde ilk sırada gelenler Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep ve Elif.

Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

 

Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

Kayseri’nin kadın isimleri arasında yer alan ve Türkiye genelinde pek de sık rastlanmayan Şerife'nin 7. sıraya yerleşmesi ise ilginç bir durum. Bu durum, Kayseri’nin isimlerinin zenginliğini ve yerel kültürün izlerini gözler önüne seriyor.

Özellikle dikkat çeken bir diğer husus, Türkiye’de en yaygın erkek isimlerinin çoğunun Peygamberimizin adları ile Ehli Beyt’in isimleri olması. Bu durum, ülkemizdeki Peygamber sevgisi ve kültürel değerlerin derin köklerini gözler önüne seriyor.

Kayseri'nin isimleri, sadece birer etiket olmaktan öte, kültürel mirası ve değerleri yansıtan birer sembol olarak da önem taşıyor. Bu durum, Kayseri'nin Türkiye içinde kendine özgü bir yer edindiğinin en güzel örneği.

Kayseri'de en yaygın kullanılan soy isimler ise Yılmaz, Şahin, Yıldırım, Yıldız, Doğan ve Kaya'dan oluşmakta.

Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

Ülke genelinde en çok kullanılan soy isimlerde birinci sıradaki Yılmaz tutsa da daha sonraki soy isim sıralaması oldukça farklılık göstermekte.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Mobbingler işçiyi manevi boşluğa sürüklüyor'
“Mobbingler işçiyi manevi boşluğa sürüklüyor”
Eski halinden pek eser kalmayan Hacı Veled Cami
Eski halinden pek eser kalmayan Hacı Veled Cami
İYİ Partili Kılınç: 'İktidar ve Muhalefet asıl gündeme dönmeli'
İYİ Partili Kılınç: “İktidar ve Muhalefet asıl gündeme dönmeli”
Yine 'Çirkin ve kötü tezahurat', yine disiplin kurulu
Yine 'Çirkin ve kötü tezahurat', yine disiplin kurulu
'Kamu harcamaları durmadığı sürece enflasyonun düşme şansı yok'
“Kamu harcamaları durmadığı sürece enflasyonun düşme şansı yok”
Hulusi Akar'dan Türkiye-Romanya ilişkileri için stratejik işbirliği
Hulusi Akar'dan Türkiye-Romanya ilişkileri için stratejik işbirliği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!