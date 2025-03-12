Kayseri'de en çok kullanılan isim ve soy isimler açıklandı

2024 TUİK verilerine göre, Kayseri'de en çok tercih edilen erkek isimleri arasında Mustafa, Mehmet, Ahmet, Ali, Yusuf ve Murat öne çıkıyor.

Kadın isimlerinde ise Fatma, Hatice, Ayşe, Zeynep, Emine ve Elif gibi isimler popülerlik kazanmış durumda.

Tüm Türkiye genelinde ise erkek isimlerinde sıralama biraz farklılık gösteriyor. Türkiye’de en yaygın erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan ve Murat olarak belirlenmişken, kadın isimlerinde ilk sırada gelenler Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep ve Elif.

Kayseri’nin kadın isimleri arasında yer alan ve Türkiye genelinde pek de sık rastlanmayan Şerife'nin 7. sıraya yerleşmesi ise ilginç bir durum. Bu durum, Kayseri’nin isimlerinin zenginliğini ve yerel kültürün izlerini gözler önüne seriyor.

Özellikle dikkat çeken bir diğer husus, Türkiye’de en yaygın erkek isimlerinin çoğunun Peygamberimizin adları ile Ehli Beyt’in isimleri olması. Bu durum, ülkemizdeki Peygamber sevgisi ve kültürel değerlerin derin köklerini gözler önüne seriyor.

Kayseri'nin isimleri, sadece birer etiket olmaktan öte, kültürel mirası ve değerleri yansıtan birer sembol olarak da önem taşıyor. Bu durum, Kayseri'nin Türkiye içinde kendine özgü bir yer edindiğinin en güzel örneği.

Kayseri'de en yaygın kullanılan soy isimler ise Yılmaz, Şahin, Yıldırım, Yıldız, Doğan ve Kaya'dan oluşmakta.

Ülke genelinde en çok kullanılan soy isimlerde birinci sıradaki Yılmaz tutsa da daha sonraki soy isim sıralaması oldukça farklılık göstermekte.