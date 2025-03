Önünü kestikleri araçtan cep telefonu yağmalayan 9 genç tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri tarafından yapılan seyir halinde bir aracın önünün kesilerek araca ve içindekilere saldırmak suretiyle araçta bulunan 2 adet cep telefonunun yağmalanması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (20), H.K. (19), M.M.A. (19), Y.E.N. (21) isimli şahıslar ve suça sürüklenen çocuklar M.E. (15), İ.K. (15), H.E. (14), H.E. (15), İ.Ç. (14) olmak üzere toplam 9 şahıs, suça konu 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.